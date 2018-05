Ebola en RDC: à Mbandaka, l’hôpital de Wangata en première ligne

C'est un bâtiment totalement isolé du reste de l'hôpital général de Wangata qui a été emménagé et équipé pour abriter cette unité de traitement d'Ebola. « C'était un bâtiment qui accueillait des salles de réunion et une unité de nutrition. On l'a fait évacuer pour qu'il serve de centre de traitement et d'isolement », explique le docteur Mazibu Hilaire, médecin directeur de l'hôpital.



Le personnel médical des trois principaux hôpitaux de Mbandaka est associé aux experts de Médecins sans frontières pour la prise en charge des cas. Le circuit est organisé de manière à éviter que le personnel soignant soit contaminé ou ne contamine le reste de l'hôpital. « Il y a un circuit où il peut sortir et être désinfecté, et le reste est brûlé », indique le docteur Mazibu Hilaire.