Echanges de propos malsains : Baye Mandione et Modou Anta, sous la menace du Cng

Baye Mandione et Modou Anta, ont montré leur irresponsabilité face à la population sénégalaise et terni en même temps l’image de la lutte ce samedi à Thiès lors de leur face à face, en vue de leur combat de ce samedi. Les deux lutteurs avaient échangé durant le face à face des propos injurieux qui ont choqué, le vice-président du Cng, Thierno Ka : «On fustige l’acte. C’est une très mauvaise image qu’on donne de la lutte. Qu’est ce qui va se passer après? Il faut attendre les rapports du président du Crg de Thiès, qui sera transmis à la commission Règlement et discipline. Il pourra y avoir des sanctions». A indiqué Thierno Ka dans les colonnes de L’Observateur.