Échanges économiques et défense : Le président Diomaye Faye s'entretient par téléphone avec Recep Tayyip Erdoğan

Selon un communiqué de la Direction de la communication de la présidence turque, le Président Bassirou Diomaye Faye et son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan se sont entretenus par téléphone afin de discuter du « renforcement des relations bilatérales » et des dossiers régionaux.



Les échanges entre les deux dirigeants ont principalement porté sur le commerce, les investissements et la coopération en matière de sécurité, témoignant de la volonté partagée d'intensifier le partenariat entre Dakar et Ankara.



Au cours de cet entretien, M. Erdoğan a indiqué qu'Ankara « poursuivrait ses efforts pour accroître le volume des échanges commerciaux » et a souligné l'importance de promouvoir les opportunités d'affaires pour soutenir la croissance économique mutuelle.



Le dirigeant turc a également insisté sur la nécessité de développer la collaboration bilatérale, affirmant que « la Turquie était prête à approfondir sa collaboration avec le Sénégal dans les domaines des technologies de défense et de la formation, sur la base d'avantages mutuels », dans une optique résolument « gagnant-gagnant ».



Cette conversation met en lumière l'engagement croissant de la Turquie en Afrique de l'Ouest, où le Sénégal est considéré comme un partenaire stratégique clé. Alors qu'Ankara cherche à consolider sa présence économique et sécuritaire sur le continent, Dakar voit en la Turquie un allié de premier plan pour le développement de ses infrastructures, ses investissements et le renforcement de ses capacités de défense.