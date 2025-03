Échec de Senghor au Conseil de la FIFA : Hervé Penot impute la défaite à des jeux d’influence internes au sein de la CAF

Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a annoncé le 13 mars 2025 sa démission du poste de vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), après avoir échoué à obtenir une place au sein du Conseil de la FIFA.



Me Augustin Senghor a récolté seulement 13 voix sur 53 exprimées, terminant ainsi à la dernière place parmi les 13 candidats lors de l’élection pour siéger au Conseil de la FIFA, l’organe suprême qui gouverne le football mondial.



Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, le journaliste Hervé Penot, spécialiste du football africain pour L’Équipe, a analysé les raisons de cette défaite, qu’il attribue principalement à des jeux d’influence internes au sein de la CAF.



« Visiblement, le président Senghor n’avait pas bien saisi le poids des uns et des autres, et notamment son poids dans la Confédération africaine parce qu’il a été mis un peu de côté. Mais ça fait quelques jours déjà qu’on entendait des bruits comme quoi il serait en grosse difficulté », a-t-il confié.



Hervé Penot ajoute que le patron de la FSF, malgré ses qualités de gestionnaire et son statut au sein du football africain, n’a pas su anticiper les dynamiques internes au sein de la CAF. «Augustin Senghor n’a pas compris qu’il y avait des mouvements au sein de cette Confédération africaine. Et il aurait fallu s’en rapprocher. Mais je ne sais pas ce qu’il a fait. N’a-t-il, peut-être, pas assez travaillé sur le terrain pour essayer de remporter cette élection ? C’est un travail de tous les instants », a dit le journaliste sportif.



D’après lui, sa défaite peut également être perçu comme une conséquence de son manque de réseaux auprès des décideurs africains. « Ce n’est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. C’est un travail de tous les instants », a souligné Hervé Penot.