École de la CJRS sur le "Journalisme d'aujourd'hui": Diatou Cissé ne comprend pas ce qui bloque le nouveau Code de la presse

La Convention des jeunes reporters du Sénégal a tenu ce samedi 26 décembre 2020, son deuxième "cours" de son programme "Ecole de la Convention lancée le mois dernier. Le thème de ce nouvel échange entre doyens et jeunes journalistes portait sur "Le Journalisme d'Aujourd'hui". Le panel était composé de Mamadou Oumar Ndiaye, Directeur de publication du journal Le Témoin, Diatou Cissé, ancienne Secrétaire général du Synpics, de Jean Maissa Diop, ancien Directeur de Publication de Walf Grand Place et de Tidiane Kassé, ancien Directeur de publication de Walf Sport.



Après les échanges avec la jeune génération, Diatou Cissé a reconnu que le journaliste a subi un grand changement et une pression de la part des médias sociaux. Elle s'est également sur le nouveau Code de presse pour s'interroger sur son blocage malgré un consensus des acteurs. Regardez !