Economie : les prix des produits importés augmentent de 3,1 % en mai 2026

Les prix des produits importés ont enregistré une hausse de 3,1 % en mai 2026 par rapport au mois précédent. Ce rebond mensuel s'explique principalement par le renchérissement des « produits minéraux », qui ont pesé à hauteur de « +4,6 points de pourcentage », ainsi que des « graisses et huiles animales ou végétales » (+0,1) et des « matières textiles et ouvrages » (+0,1).



Cette poussée inflationniste selon, l’Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur - IPCE publié ce 15 juillet par l’Ansd, a toutefois été tempérée par le repli des prix de plusieurs autres catégories de biens. C'est le cas notamment des « machines et appareils » (-0,4), des « produits du règne végétal » (-0,4), des « produits des industries chimiques » (-0,3) et des « matériels de transport » (-0,3).



Malgré cette hausse conjoncturelle, la tendance à moyen et long terme reste orientée à la baisse. Comparés au mois de mai 2025, les prix des produits importés reculent de 1,7 % et, sur les cinq premiers mois de 2026, les « produits achetés à l’extérieur » affichent un repli global de 6,7 %.