Passation de service : Dr Toussaint Manga s'en va sur un bénéfice historique de 17,2 milliards de F CFA

Dr Toussaint Manga, directeur général sortant de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), a officiellement transmis les rênes de l'institution à son prédécesseur et successeur, Abdourahmane Baldé dit Doura. Lors de cette passation de service solennelle, le directeur sortant a exprimé sa profonde gratitude au président de la République Bassirou Diomaye Faye ainsi qu'à son ancien Premier ministre Ousmane Sonko pour leur confiance, avant de détailler les résultats d'une gestion historique.



Dr Toussaint Manga a révélé que l'exercice 2025 s'est soldé par un bénéfice net record de 17 278 241 810 F CFA, marquant une progression spectaculaire par rapport aux années précédentes. Cette dynamique exceptionnelle se confirme au premier semestre de l'année en cours avec déjà plus de 29 milliards de F CFA d'encaissements enregistrés au 30 juin 2026. De plus, sous son impulsion, la LONASE a joué un rôle de partenaire stratégique majeur pour l'État en mobilisant plus de 92 milliards de F CFA au titre de la taxe sur les jeux en seulement neuf mois.



L’ex directeur de la Lonase a également mis l'accent sur la renégociation rigoureuse des principaux contrats de l'entreprise. En refusant d'octroyer de nouvelles licences d'exploitation et en privilégiant des partenariats techniques innovants, sa gestion a permis de revaloriser les redevances de la LONASE, faisant grimper sa part de gains jusqu'à 30 %, voire 75 % sur certains segments, contre seulement 15 % à 18 % auparavant.



Il a souligné les avancées technologiques majeures réalisées sous son magistère, notamment le renforcement de la souveraineté numérique de la LONASE. Cela s'est traduit par le lancement réussi de plateformes digitales de jeu comme LONASEWAY, LPBET et LONASE22BET, ainsi que par la numérisation des offres de loto et de grattage. L'innovation s'est aussi concrétisée par le lancement de l'opérateur de mobile money SAVE FINANCE DIGITAL.



Dr Toussaint Manga a détaillé l'effort de réduction des charges locatives de l'institution grâce à un vaste programme immobilier à l'échelle nationale. Ce plan vise la construction de 22 nouveaux bâtiments d'ici décembre 2027, ce qui permettra d'économiser 95 % des frais de location actuels. Onze de ces infrastructures sont actuellement achevées à hauteur de 80 % en moyenne et sont prêtes à être réceptionnées par la nouvelle direction.



Valorisation du capital humain et engagement citoyen

Dr Toussaint Manga a insisté sur le fait que le travailleur est resté au cœur de ses priorités, rappelant la régularisation de 182 prestataires en deux ans pour lutter contre la précarité de l'emploi. L'ancien directeur général a également mis en avant le sauvetage crucial de 1 000 emplois directs suite au départ soudain du partenaire Editec, rendu possible grâce à la reprise directe des magasins PremierBet par la LONASE.



Dr Toussaint Manga a conclu en rappelant l'impact social de son mandat à travers le financement de structures de santé, de projets éducatifs et une contribution financière de 50 millions de F CFA pour l'aménagement de l'échangeur du CICES en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Il a invité l'ensemble du personnel à faire preuve de la même loyauté et du même engagement envers son successeur pour assurer la pérennité de l'institution.