Exportations : les prix de vente à l'extérieur baissent de 1,3 % en mai 2026

Les prix des produits à l'exportation ont enregistré une baisse de 1,3 % en mai 2026 par rapport au mois précédent. Ce repli mensuel s'explique principalement par le recul des prix des « produits minéraux », qui ont pesé à hauteur de « -1,5 point de pourcentage », suivis des « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux… » (-0,5) et des « produits des industries alimentaires » (-0,1).



Cette baisse a toutefois été limitée par la hausse des prix de vente d'autres secteurs. C'est le cas pour les « animaux vivants et produits du règne animal » (+0,7), les « produits des industries chimiques » (+0,1) et les « produits du règne végétal » (+0,1).



Malgré cette baisse mensuelle, les exportations sénégalaises se vendent nettement mieux qu'un an auparavant. Comparés au mois de mai 2025, les prix des produits exportés progressent de 9,6 % et, sur les cinq premiers mois de 2026, les « prix de vente à l’extérieur » affichent une solide hausse de 13,4 %.