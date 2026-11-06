Gazoduc GTA-Gandon : le « Segment Nord » dépasse les 25 % d'avancement

Le Réseau Gazier du Sénégal poursuit le développement stratégique de ses infrastructures énergétiques à travers l'avancement notable de la première phase de son gazoduc terrestre, baptisée « Segment Nord ».



Selon les informations rapportées par Kosmos Energy dans son rapport trimestriel concernant le projet GTA, « le Réseau Gazier du Sénégal, l'exploitant du gazoduc, a indiqué que la première phase du gazoduc terrestre (Segment Nord), destiné à relier le hub GTA à la centrale électrique de 230 mégawatts de Gandon, était achevée à plus de 25 % à la date d'octobre 2026 ».



Ce projet d'envergure, d'une longueur totale de 85 kilomètres comprenant un tronçon offshore de 45 kilomètres reliant le hub Grand Tortue Ahmeyim (GTA) au point d'atterrage de Léona à Louga, ainsi qu'un segment onshore de 40 kilomètres, est conçu pour « acheminer le gaz naturel offshore sur les côtes sénégalaises » et « alimenter les centrales électriques installées au Nord du pays ainsi que le Segment vert qui doit se connecter aux points de consommations situés au centre du pays ».



Doté d'une capacité de transport de 300 Millions de pieds cubes standard par jour (MMSCFD) et d'un coût estimatif de 275 millions d'euros, ce corridor énergétique traverse les départements de Saint-Louis et de Louga.



Cette dynamique, selon Kosmos, s'inscrit dans un contexte plus large de structuration de la filière gazière nationale, alors que « les travaux continuent à avancer concernant les initiatives gazières nationales et la planification du développement de la Phase 1+, avec plusieurs échanges positifs récents avec les gouvernements hôtes et les partenaires ».



Cette progression témoigne de la cadence soutenue des travaux sur le terrain pour concrétiser cette liaison clé vers le site de production électrique situé à Gandon, dans la région de Saint-Louis, permettant au Senegal de franchir l’étape décisive pour valoriser ses ressources gazières offshore, sécuriser son approvisionnement électrique et consolider sa transition énergétique régionale.