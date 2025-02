Edition 2025 du grand prix Chef de l’Etat : Diomaye Faye rend hommage aux enseignants

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a félicité Bara Mbengue, lauréat du grand prix de Chef de l’Etat et a rendu un hommage aux enseignants qu’il qualifie de garant de la qualité.



Le chef de l’Etat a profité de l’occasion pour rendre hommage à l’ensemble des enseignants.

Il a insisté sur la nécessité de revaloriser la fonction enseignante, rappelant que les éducateurs sont les « garants de la qualité de l’instruction » et doivent incarner le « professionnalisme, la responsabilité et la vertu ».



« Ensemble, faisons rayonner l’École sénégalaise et bâtissons un Sénégal de demain », a exhorté le Chef de l’Etat.



Le Grand Prix du Chef de l’État célébré est sa troisième édition.

Cet événement prestigieux vise à honorer les enseignants, véritables piliers du système éducatif et acteurs clés du développement national.