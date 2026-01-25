Sénégal : «Près de 15.000 élèves déscolarisés reversés» dans le circuit de l’enseignement général

Le ministère de l’Education nationale du Sénégal annonce ce dimanche que «près de 15.000 élèves déscolarisés» dans les régions de Sédhiou, Dakar et Diourbel seront «reversés dans le circuit de l’enseignement général ou dans la formation professionnelle dans le cadre d'une initiative dénommée "Dellusil"», dans un communiqué.



Le Secrétaire général du ministère, Pape Malick Ndao, assure aussi qu’une enveloppe de 15 milliards FCFA a été mobilisée dans la Loi de Finance 2026 pour le projet d’amélioration des performances du système éducatif (PAPSE), invitant «les directeurs et chefs de services à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter l'ensemble des activités inscrites dans leurs plans d'actions».

