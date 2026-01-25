Diplomatie : Seydi Gassama appelle «les dirigeants mondiaux à résister à Donald Trump»

Face à la vague de répression des immigrants illégaux dans plusieurs villes américaines et le meurtre récent d’un infirmier à Minneapolis par la Police anti-immigration (ICE), le directeur exécutif d’Amnesty International (AI) Sénégal, Seydi Gassama, a appelé ce dimanche le «peuple américain à se mobiliser, comme il a commencé à le faire», pour éviter que Donald Trump «ne transforme les Etats-Unis» en «République bananière», dans une déclaration sur Facebook.



En ce qui concerne les autres pays (France, Canada, etc...) qui subissent les pressions et le chantage sur des éventuels droits de douane imposés par Trump et la restriction de visa pour certains pays, le directeur exécutif a appelé «les dirigeants mondiaux à lui résister, peu importe le poids économique et militaire de leur pays».



Des milliers de personnes, dans plusieurs villes américaines dont Minneapolis, se sont rassemblées pour manifester le samedi 24 janvier contre la politique répressible de Trump. A l’instar du maire de New-York, Zohran Mamdani, elles ont exigé la dissolution de la force ICE.