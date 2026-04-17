Affaire des téléphones de Farba Ngom: les partisans du député maire saluent la «posture des juges»

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar "a annulé l’ensemble des procès-verbaux et réquisitoires visant Farba Ngom" dans l’affaire des téléphones portables trouvés dans sa cellule. Réagissant à cette décision, l’adjoint au maire d’Agnam (nord-est), Abdoul Aziz Diop, et Amadou Djibril Diallo, président du conseil départemental de Matam, ont salué «la posture des juges ».



«Nous avons pu être vraiment satisfaits de la posture de nos juges, de la posture de notre magistrature », a déclaré Abdoul Aziz Diop, sur les ondes de la RFM, lors du journal de 12 heures.



En poursuivant, le partisan de Farba Ngom a dénoncé « la politisation de ce dossier ». « L'honorable député est un otage politique et l'histoire nous a donnés raison. C'est ridicule. L'affaire des téléphones, c'est un coup monté de toutes pièces », a-t-il dit.



Dans cette même lancée, Amadou Djibril Diop a aussi martelé qu'il y a eu de «l'acharnement purement politique» dans le dossier du député-maire d’Agnam, Farba Ngom. « Nous avons pu faire confiance vraiment à la justice sénégalaise et c'est cela qui se confirme», a-t-il indiqué.



Pour rappel, Amadou Djibril Diop avait été arrêté et condamné en janvier 2026 pour « outrage à agent » après une altercation devant le Pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec où est détenu Farba Ngom, qu'il voulait forcement rencontrer.