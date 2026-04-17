Justice : Yassine Fall alerte sur un déficit de 783 magistrats au Sénégal

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, a dressé un diagnostic alarmant des ressources humaines de son secteur ce vendredi 17 avril 2026. Lors d'une visite de terrain au Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, elle a révélé que le Sénégal ne dispose actuellement que de 436 magistrats pour l'ensemble du territoire, alors que les besoins théoriques fixés par décret s'élèvent à 1 324, soit un manque à gagner de 783 magistrats.







Ce déficit structurel touche également les greffiers, avec seulement 552 agents en poste pour un effectif théorique requis de 2 648. Selon la ministre, ce déséquilibre est d'autant plus préoccupant qu'il doit répondre aux besoins d'une population dépassant les 18 millions d'habitants, dans un contexte de progression constante du volume des contentieux. Elle a souligné que l'engagement des personnels judiciaires, bien que remarquable, ne peut constituer l'unique réponse à cette carence de moyens.







Cette visite s'inscrit dans une nouvelle méthode de gouvernance axée sur la réalité du terrain et l'écoute des acteurs. Yassine Fall a réaffirmé la volonté du gouvernement de bâtir une justice "plus performante, plus accessible et plus humaine". Pour atteindre cet objectif, elle a appelé à une responsabilité collective et à une évaluation continue du service public de la justice, tout en garantissant le respect de l'État de droit et de l'indépendance de la magistrature.

