Kolda : l’initiative " 24h avec les acteurs locaux" lancée pour renforcer l’entrepreneuriat numérique des jeunes

Le programme FORCE-N poursuit son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes à travers le numérique. Ce vendredi, l’initiative « 24 heures avec les acteurs locaux » s’est tenue à l’hôtel de ville de Kolda, réunissant divers acteurs territoriaux autour des enjeux liés à l’emploi et à l’entrepreneuriat numérique.
Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de territorialisation du programme. Elle vise, selon ses initiateurs, à « renforcer l’ancrage territorial du programme FORCE-N à travers des acteurs locaux de la région de Kolda, en vue d’identifier leurs besoins, de promouvoir les opportunités du numérique et de co-construire des actions adaptées en matière de compétences, d’emploi et d’entrepreneuriat numérique ».
Prenant la parole, Ousmane Gaye, responsable de la composante « Accompagnement à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat numérique », a souligné l’importance de cette démarche participative. Il a rappelé que le programme FORCE-N, mis en œuvre avec l’appui de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane, a déjà enregistré des résultats significatifs. « Plus de 90 000 jeunes ont été formés, dont 70 000 accompagnés vers l’emploi, la création d’entreprise ou l’amélioration de leurs activités professionnelles », a-t-il indiqué.
Ces performances ont suscité la satisfaction des autorités locales. La première adjointe au maire de Kolda, Madame Danfa, a salué une initiative « salutaire » pour la jeunesse koldoise. Selon elle, le programme offre aux jeunes une véritable opportunité d’insertion professionnelle dans leur terroir, contribuant ainsi à freiner le phénomène de la migration irrégulière souvent périlleuse.
À travers cette activité, le programme FORCE-N réaffirme sa volonté de rapprocher ses actions des bénéficiaires et de bâtir, avec les acteurs locaux, des solutions durables pour l’emploi des jeunes dans la région de Kolda.
Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de territorialisation du programme. Elle vise, selon ses initiateurs, à « renforcer l’ancrage territorial du programme FORCE-N à travers des acteurs locaux de la région de Kolda, en vue d’identifier leurs besoins, de promouvoir les opportunités du numérique et de co-construire des actions adaptées en matière de compétences, d’emploi et d’entrepreneuriat numérique ».
Prenant la parole, Ousmane Gaye, responsable de la composante « Accompagnement à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat numérique », a souligné l’importance de cette démarche participative. Il a rappelé que le programme FORCE-N, mis en œuvre avec l’appui de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane, a déjà enregistré des résultats significatifs. « Plus de 90 000 jeunes ont été formés, dont 70 000 accompagnés vers l’emploi, la création d’entreprise ou l’amélioration de leurs activités professionnelles », a-t-il indiqué.
Ces performances ont suscité la satisfaction des autorités locales. La première adjointe au maire de Kolda, Madame Danfa, a salué une initiative « salutaire » pour la jeunesse koldoise. Selon elle, le programme offre aux jeunes une véritable opportunité d’insertion professionnelle dans leur terroir, contribuant ainsi à freiner le phénomène de la migration irrégulière souvent périlleuse.
À travers cette activité, le programme FORCE-N réaffirme sa volonté de rapprocher ses actions des bénéficiaires et de bâtir, avec les acteurs locaux, des solutions durables pour l’emploi des jeunes dans la région de Kolda.
Autres articles
-
Urgence à Dakar : Des véhicules en feu sur la VDN
-
Kolda : le 26e Bataillon de Reconnaissance et d’Appui à l’honneur au camp Moussa Molo
-
Tentative de corruption à Pikine : Le juge Maguette Thiam refuse une valise de 10 millions
-
Escroquerie au visa : L'État lance l'offensive contre le site pirate « Senevisa.com«
-
Éducation : Les maîtres des Daaras partenaires lancent un boycott national contre le PAPSE