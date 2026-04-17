Inflation importée : Les prix des produits achetés à l'extérieur grimpent de 4,6 % en février

Le coût des importations au Sénégal a enregistré une hausse de 4,6 % au mois de février 2026 par rapport au mois précédent, selon le dernier rapport de l'ANSD publié ce 16 avril. Ce relèvement des prix à l'achat est essentiellement porté par le renchérissement des « produits minéraux », qui ont contribué à eux seuls à hauteur de 3,9 points de pourcentage à la hausse globale. Les « produits du règne végétal » avec une hausse de 0,8 point, ainsi que les « produits des industries chimiques » et les « matériels de transport », affichant chacun une progression de 0,3 point, ont également alimenté cette tendance haussière. À l'inverse, une baisse des prix sur le segment des « machines et appareils », estimée à -0,7 point, a permis de limiter l'ampleur de cette inflation importée.







Malgré cette poussée mensuelle, une analyse sur le long terme révèle une dynamique de reflux. Comparativement au mois de février 2025, les prix des produits importés affichent une diminution de 6,1 %. Cette tendance baissière se confirme sur l'ensemble du premier bimestre de l'année 2026, où les prix des produits acquis à l'extérieur se replient de 7,6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette déflation annuelle pourrait offrir une bouffée d'oxygène à l'économie nationale, bien que le rebond de février impose une vigilance sur les coûts logistiques et énergétiques à court terme.





Exportations : Le Sénégal tire profit de la flambée des métaux précieux

Du côté des ventes à l'extérieur, le Sénégal voit ses prix à l'exportation s'accroître de 3,2 % en février 2026. Ce renchérissement est quasi exclusivement tiré par la catégorie des « perles fines, pierres gemmes et métaux précieux », dont la hausse a contribué à hauteur de 3,5 points de pourcentage au résultat global. Les « animaux vivants et produits du règne animal » ont également connu une légère hausse de 0,1 point. Ce mouvement ascendant a toutefois été freiné par le repli des prix des « produits minéraux » de -0,3 point, ainsi que par la baisse modérée des produits chimiques et des corps gras.







La performance des produits sénégalais sur les marchés mondiaux est particulièrement frappante en glissement annuel. Par rapport à février 2025, les prix de vente des marchandises à l'extérieur bondissent de 15,0 %. Cette tendance haussière se maintient sur l'ensemble du premier bimestre 2026 avec une progression de 14,0 % par rapport à l'année dernière. Ce gain de compétitivité-prix, porté par le secteur extractif et l'élevage, permet au Sénégal de valoriser davantage ses ressources naturelles et ses productions locales à l'export, compensant partiellement la hausse des coûts à l'importation observée sur le mois.

