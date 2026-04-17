Commerce extérieur : Le Sénégal gagne 52 milliards sur son déficit commercial en février

Le Sénégal enregistre une amélioration majeure de sa position commerciale au mois de février 2026. Le déficit de la balance commerciale s’est établi à -60,1 milliards de FCFA, contre -112,2 milliards de FCFA le mois précédent, marquant une réduction brutale de 46,4 %. Ce redressement selon le dernier rapport de l’Ansd publié le 16 avril 2026, repose sur une trajectoire croisée entre des exportations en hausse de 9,8 % et des importations en retrait de 2,2 %. Sur le plan géographique, ce résultat est porté par le bond spectaculaire du solde vis-à-vis de l’Italie, qui passe de +33,7 milliards à +145,9 milliards de FCFA. Les excédents vis-à-vis de la Suisse (+56,4 milliards) et de l’Australie (+27,1 milliards) ont également contribué à cette embellie, malgré le creusement des déficits face au Nigéria (-83,8 milliards), à la Chine (-59,6 milliards) et à la Russie (-56,6 milliards).





Exportations : Une poussée de 40,5 milliards de FCFA en un mois

Les exportations nationales ont atteint 453,1 milliards de FCFA en février 2026, contre 412,6 milliards en janvier. Ce dynamisme est tiré par la vigueur des ventes d’huiles brutes de pétrole, qui culminent à 142,3 milliards de FCFA contre 135,0 milliards le mois précédent. L'or non monétaire affiche une progression robuste avec des revenus de 90,7 milliards de FCFA contre 70,2 milliards en janvier. Le gaz naturel liquéfié apporte 17,8 milliards de FCFA, en hausse par rapport aux 14,6 milliards du mois passé. Cependant, le repli des expéditions de produits pétroliers raffinés (40,7 milliards contre 50,9 milliards) et des phosphates (2,8 milliards contre 4,2 milliards) a limité le plein potentiel de croissance. Par rapport à février 2025, les exportations s’affaiblissent toutefois de 23,4 %, avec un cumul à fin février établi à 865,8 milliards de FCFA.







Importations : La facture du riz et du carburant raffiné en recul

Le volume des importations s’est établi à 513,2 milliards de FCFA en février, contre 524,8 milliards le mois précédent. Cette baisse de 2,2 % est consécutive au ralentissement des achats de produits pétroliers raffinés, qui passent de 133,0 milliards à 109,3 milliards de FCFA. Les importations de riz ont également chuté de manière significative, s'établissant à 13,2 milliards de FCFA contre 20,1 milliards en janvier. Les métaux communs (17,4 milliards) et les véhicules terrestres (8,7 milliards) affichent également des baisses marquées. À l'inverse, les achats d’huiles brutes de pétrole ont doublé, bondissant de 39,0 milliards à 78,7 milliards de FCFA. Le cumul des importations à fin février 2026 s'établit à 1 038,1 milliards de FCFA, marquant une régression globale de 20,6 % par rapport aux 1 307,4 milliards enregistrés sur la même période en 2025.

