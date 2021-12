Education : le G20 annonce le dépôt d'un préavis de grève le lundi prochain et appelle à "l'unité syndicale"

D’entrée, la nouvelle équipe dirigée par Ardo Fall, a fait part de sa mission qui s’inscrit « naturellement dans la continuité de la réflexion entamée sur les problèmes de l’école et des enseignants, mais également la poursuite des actions menées pour l’atteinte de de leur objectif principal à savoir « Des enseignants épanouis dans un système éducatif innovent et performant ».



A peine installée, le Sg de l’UDEN/R (Union démocratique des enseignants du Sénégal pour la rénovation) et ses camarades comptent se faire entendre. Ils vont déposer un préavis de grève lundi prochain pour, disent-ils, « exiger du gouvernement la satisfaction de sa plateforme revendicative qui accompagne ledit préavis ».



La première Vice-coordonnatrice, Marième Dansokho, a donné les motivations de leur préavis de grève. « Il s’agit du respect des accords signés depuis bientôt une décennie et qui tardent à être mis en œuvre à la satisfaction des enseignants, ensuite la problématique des décisionnaires qui sont victimes d’injustices. Ces décisionnaires font le même travail dans les classes que leurs collègues fonctionnaires et qui, si leur problèmes ne sont pas réglés, s’ils ne sont pas rétablis risquent de vivre une retraite très difficile ».



La secrétaire général Sypros (Syndicat des professeurs du Sénégal) de poursuivre : « Depuis bientôt 10 ans, on nous parle d’étude sur le système de rémunérations. Des études ont été faites mais jusqu’à ce jour, il n’y a pas de convocation autour de la question pour régler les disparités qui ont été notées par ces études-là ». Non sans se demander si ces études ne sont pas devenues « caduques ».



Elle a estimé « qu’il est temps que les acteurs soient convoqués autour de la question pour qu’incessamment les disparités soient corrigées ». Parce que, a-t-il fait savoir, « les enseignants ne peuvent pas continuer à être des victimes d’un mauvais système de rémunération ».



La nouvelle équipe du G20 dit vouloir une unité syndicale. Dans ce sens, elle a appelé le G7, syndicats d'enseignants les plus représentatifs, et les autres mouvements syndicaux à mettre de côté les égaux et de faire focus que sur l’intérêt des enseignants et du système éducatif.



« Dans la dispersion, nous ne pouvons rien régler, nous resterons faibles. C’est l’unité qui fait la force. Il est temps qu’on mette ça en œuvre », a lancé le G20 qui prend exemple sur les transporteurs qui, dans l’unité, ont mené une grève générale le 1er décembre dernier jusqu’à avoir satisfaction .