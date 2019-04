Education - plainte contre Serigne Mbaye Thiam: les griefs retenus contre lui

Le Cadre unitaire du syndicat des enseignants du Moyen second/ Authentique (Cusems/A) a porté plainte contre le ministre sénégalais de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam auprès de l’Office national de lutte contre la corruption et la fraude (Ofnac), révèle le journal L’As.



« Saisine de l’Ofnac relative à des cas de fraudes et de prévarications au ministère de l’Education nationale sous Monsieur Serigne Mbaye Thiam », c’est l’objet de la plainte du syndicat adressée à la présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté.



Parmi les accusations, le Cusems reproche au ministre d’avoir créé au sein de son département des commissions internes non habiletés chargées du dépouillement des demandes de renseignement des marchés publics.



En cela, le syndicat a ajouté les travaux de réhabilitation des lycées Mariama Ba de Gorée et Ameth Fall de Saint-Louis, attribués à deux lots qui ont connu le même sort, en sus des sommes faramineuses qui y ont été affectées de « façons nébuleuse ».



Le CUSEMS soupçonne également des cas de fraudes dans des travaux de construction de 9 collèges de type rural dans les régions de Kaffrine, Saint-Louis, et Matam, 10 additionnelles au niveau des CEM des régions de Dakar, Matam, Diourbel, Tamba, Thiès…