Effarant! Pitoyable! Le mensonge de la Présidence de la république au sujet du décret 2020-964 se confirme (Abdoul M’Baye)

“Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu”?. Qu’a-t-on donc fait pour mériter de tels dirigeants! Ils profitent du Covid pour s’octroyer des avantages et mentent pour les cacher.



Profiter, non pas pour se remettre en question, non pas élaborer des schémas de sortie de crise ou même réfléchir sur le Sénégal d’après Covid. Mais, ils persistent dans leur cynisme, conformément à ce qu’ils savent faire le mieux: rester dans leurs petites magouilles habituelles alors que les Sénégalais souffrent de la crise sanitaire, d’une perte importante de leurs revenus et d’une insécurité alimentaire. Pour ce qui est du mensonge, avouons qu’il est particulièrement rare de voir une Presidence de la république se défendre d’avoir commis des faits non éthiques en utilisant un mensonge documenté parce que sous la forme d’un communiqué portant armoiries.

Pauvre Sénégal qui jamais ne descendit aussi bas.



Abdoul Mbaye Act