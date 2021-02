Effondrement immeuble en construction de 3MD Energy: le DG, l’entrepreneur et 2 autres personnes arrêtés

Quatre (4) personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt lundi, suite à l'effondrement de l’immeuble R+3 de l’entreprise 3MD Energy en construction, survenu le 27 janvier dernier, à Khodaba, dans la région Thiès. Il s’agit du Directeur général (Dg) de l’entreprise en question, Momar Diouf, de l’entrepreneur, Ablaye Sath, du chef de chantier, Djiby Seck et de la gérante des finances de la société, Amy Ndiaye.



Les mis en cause convoqués le lundi 15 février, ont été déférés le même jour devant le parquet de Thiès. Ils sont poursuivis pour blessures volontaires, homicides involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, défaut de permis de construire et défaut de souscription à une police d’assurance.



Selon Libération qui donne l’information, le dossier a été confié au juge du deuxième cabinet de Thiès qui a ouvert une information judiciaire.



Le journal de souligner que l’entreprise ne dispose d’aucun papier ni d'aucun plan. A rappeler que le drame avait fait cinq (5) morts et plusieurs blessés.