Égypte: Emmanuel Macron plaide pour «une ouverture démocratique» et «une société civile dynamique»

Le président français, qui reçoit ce lundi à Paris son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, s'est affirmé « l'avocat constant d'une ouverture démocratique » et d' « une société civile dynamique et active », en saluant la récente libération par Le Caire de « trois membres d'ONG ».



« J'ai eu l'occasion d'évoquer, comme on le fait entre amis en confiance et toute franchise, la question des droits de l'homme », et « je reste l'avocat constant d'une ouverture démocratique, sociale et de la reconnaissance d'une société civile dynamique et active », a souligné Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe avec le président al-Sissi, dénoncé par les ONG pour des atteintes aux droits humains.