Egypte: un joueur du Zamalek testé positif au Coronavirus

La Fédération égyptienne de football (EFA) avait annoncé que tous les joueurs de la ligue doivent passer le test PCR deux fois, avec au moins cinq jours séparant chaque test. Ils ont également expliqué que les résultats positifs seront divulgués en privé afin de respecter la vie privée des joueurs.



Cependant, Mohamed Awad a révélé qu’il avait contracté le coronavirus vendredi, devenant le premier joueur égyptien à annoncer publiquement ses résultats de test. Les capitaines de l’équipe, Hazem Emam et Shikabala, ont ainsi affirmé leur souhait de ne pas reprendre le championnat, quoi qu’il arrive. Ashraf Sobhi, le ministre des Sports, avait pourtant annoncé que la ligue locale reprendrait le 25 juillet. Les joueurs refusent de mettre leurs vies en péril et menacent de s’en remettre à la FIFA pour déposer plainte.



« Mes coéquipiers et moi ne sacrifierons pas nos vies, et les vies de nos familles, pour reprendre le championnat et faire plaisir à Al Ahly et ses supporters », a écrit Hazem Emam sur les réseaux sociaux.



Mohamed Awad, 27 ans, a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues pour Zamalek cette saison, gardant un total de six draps propres.



