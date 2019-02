El Haj Issa Sall du PUR va supprimer la Caisse noire s’il est élu

Si El Haj Issa Sall est élu à l’issue de l’élection présidentielle de 2019, le président de la République n’aura plus de Caisse noire. Le candidat du Parti pour l’Unité et le Rassemblement (PUR) va organiser un référendum pour supprimer certains privilèges et certaines « charges » du chef de l’Etat. Entre autres décisions , il promet que le président de la République n’aura plus l’opportunité de rester chef d’un parti.