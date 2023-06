Le responsable de la communication du parti Pastef, El El Malick Ndiaye, donne des nouvelles de Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général et numéro 2 dudit parti. Ce dernier, en prison depuis avril 2023 pour « outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique », « reste fort mentalement », a-t-il fait savoir.



« Il reste fort mentalement même si c’est encore une forfaiture, une bassesse du régime en place. Parce que Bassirou Diomaye Faye, sa place n’est pas en prison. Il est fonctionnaire émérite, inoffensif, sérieux. Qui n’a commis aucun délit si ce n’est sa pertinence et son engagement pour un Sénégal meilleur. Pourtant, Serigne Saliou Gueye vient d’être libéré. On lui reprochait la même chose , a-t-il déclaré à l’émission Jury du dimanche ( Jdd), de ce 25 juiin.