Election Bureau Stade de Mbour: le comité des supporters affiche son inquiétude

Le comité des supporters du Stade de Mbour affiche son inquiétude concernant le renouvellement de son bureau. En effet, reportée à plusieurs reprises pour des causes inexpliquées, la date des élections devant designer le nouveau bureau du Stade de Mbour est enfin connue. Ce 25 octobre (date provisoirement retenue) sera de ce fait considéré comme un évènement d’une grande ampleur pour l’équipe fanion de la ville de Mbour. Car selon les supporters des rouges et blancs le bureau sortant ne semble pas être à fond pour que cela se fasse. Du fait que plusieurs dates ont été retenues et tous annulées.



Face à cette situation, les supporters crient au sabotage comme indiqué par le président du comité des supporters, Alassane Ndiaye. « Depuis le début, nous avons constaté qu’il y avait une démarche bizarre du côté du bureau sortant. On veut biaiser le processus. Nous avions retenu plusieurs dates pour tenir les élections du bureau. Mais à chaque fois le bureau invente une excuse pour faire annuler la date. Il le fait sans donner des explications » dénonce Alou, qui affirme de ce fait que les membres du bureau sortant veulent être juges et parties. Toujours selon ce dernier, les membres du bureau sortant ne cessent de saboter et de bafouer les règles qui résident le club. Le leader des suppoters du club de la Petite Côte pense que les deux candidats que sont Ass Wade et notamment El Hadji Abdoulaye Gueye, président sortant et candidat à sa propre succession, se sont ligués pour mettre des bâtons dans les roues du troisième candidat Moussa Mbaye.



Par ailleurs, concernant la gestion de l’équipe et les entrées de fonds, le président du comité des supporters indique qu’« ils ont proposé la vente de cartes de membres. Même pour ça, ils sont en train de faire des magouilles. C’est eux même qui ont la charge de confectionner les cartes et ils les vendent sans aucune transparence ». Alassane Ndiaye exige également la destitution de l’actuel président du club tout en faisant appel à la responsabilité de certaines autorités de la ville mbouroise comme le préfet du département, le commissaire et le maire.



Pour sa part, l’actuel président intérimaire a tenu à apporter des éclaircissements concernant ce fait. El Hadji Abdoulaye Gueye affirme qu’il est inadmissible de dire que le bureau sortant ne veut pas faire tenir des élections, encore moins de saboter ou de bafouer les règles du club. « Nous avons mis en place un comité dans le but de faire tout ce qui est nécessaire pour que ces élections se tiennent. Nous avons même loué la salle où est sensé se tenir les votes. Alors je ne comprends pas pourquoi des gens disent de telles choses » souligne le président du club mbourois.



Selon lui depuis la fin de la saison, les dirigeants du club font leur maximum pour répondre aux exigences de la norme. La date du 25 octobre est une date provisoire, renseigne le président, car attendant l’approbation des autorités de la ville. Concernant la vente des cartes de membres, il affirme que tout est clair et bien transparent, en indiquant que « pour acheter une carte de membre, il faut se munir forcement de sa carte d’identité, et tout est bien enregistré sur un registre. Quoi de plus transparent que ça ». Il finit par indiquer que le jour de la tenue des élections, toute personne qui ne présentera pas sa carte membre n’entrera pas dans la salle où aura lieu les votes.



Le Témoin