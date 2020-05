Election à la FIF : Yaya Touré soutient la candidature de Didier Drogba

Yaya Touré a exprimé son soutien à son ancien coéquipier en équipe nationale à Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de Football (Fif). Il l’a fait savoir dans une interview exclusive sur le live instagram avec Copa Barry.



« Je soutiens Didier Drogba. Je veux qu’il gagne cette élection, a répondu Yaya Touré, au cours d’un dialogue sur Instagram avec Copa Barry, l’ancien portier des Eléphants. Voir Didier sur le fauteuil de président de la FIF, ce serait un bonheur. Aujourd’hui, on est dans le changement. (…) Je ne dis pas qu’il réussira demain ou après-demain ! Mais s’il est élu il aura quatre ans pour aider, pour apporter son expertise. Parce que je pense que Drogba a suivi des cours pour gérer une Fédération, pour administrer un club. Il faut que les gens lui donnent sa chance.(…) Aujourd’hui, il y a une personne comme Didier qui connaît beaucoup de choses, beaucoup de personnes, qui a un carnet d’adresses bien fourni. Il peut décanter beaucoup de situations. »



Pour Yaya Touré, l’heure d’une nouvelle ère est venue pour les Fédérations africaines, et Didier Drogba est la personne indiquée pour incarner ce changement. « Cela fait dix ou douze ans que nous avons quitté la Côte d’Ivoire, mais les choses sont toujours pareilles. Et l’idée d’amener Didier là-bas (à la présidence de la FIF) est une très bonne chose. Je veux que tous les joueurs le soutiennent. C’est vrai que des choses ont été dites et que les gens ont leur opinion et chacun est libre de penser ce qu’il veut penser. Mais s’ils veulent ce changement (ils doivent le soutenir) », a conclu l’ancien de Manchester City.



Si le champion d’Afrique 2015 ne fait pas partie des votants, son avis compte, a fortiori après que d’autres grands anciens, à l’image de Didier Zokora, se soient prononcés contre la candidature Drogba.