Election présidentielle : L'Union africaine félicite chaleureusement Bassirou Diomaye Faye

L'Union africaine félicite le Président Sénégalais nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye. L'organisation panafricaine, a dans un communiqué salué «l'acceptation unanime des résultats». Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, «félicite chaleureusement le président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la proclamation officielle de son élection au premier tour» avec plus de 54% des voix au scrutin de dimanche et lui souhaite «plein succès dans sa lourde et noble charge»,A rappeler que Bassirou Diomaye Faye est élu dimanche dernier avec plus de 54% des suffrages. Le tout nouveau Président sénégalais prendra les rênes du pouvoir le 2 avril prochain.