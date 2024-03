Election présidentielle : le Président du Niger félicite Bassirou Diomaye Faye

Après les félicitations des présidents gambiens, ivoiriens et maliens, le Président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani a adressé ses vives félicitations à Bassirou Diomaye Faye. L'homme fort du Niger a félicité le tout nouveau Président sénégalais pour son éclatante victoire (54, 28%).



Pour le chef de la junte au pouvoir au Niger, ”cette victoire vient confirmer la justesse des idéaux de justice sociale, de patriotisme et d’indépendance défendus par PASTEF (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité, parti politique du nouveau Président élu du Sénégal".



Enfin, le général Tiani a salué, "la maturité politique du peuple sénégalais en même temps que sa farouche détermination à promouvoir une gouvernance résolument orientée vers la démocratie sociale ainsi que la souveraineté et les intérêts bien compris du peuple sénégalais”.