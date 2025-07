Élections à la FSF : Me Augustin Senghor veut « parachever l’œuvre pour transmettre un football viable »

À quelques jours de l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football (FSF), prévue le 2 août prochain, Me Augustin Senghor a officiellement confirmé sa candidature pour un quatrième mandat à la tête de l’instance dirigeante du football national. Invité de l’émission Le Grand Jury de la RFM ce dimanche 20 juillet, le président sortant a exposé sa vision et défendu son bilan sans concession.



« Parachever l’œuvre pour transmettre un football viable », telle est l’ambition affichée par le patron de la FSF, en poste depuis 2009. Visiblement serein et déterminé, Me Senghor a rappelé les progrès notables réalisés par le football sénégalais sous sa direction, tant sur le plan national qu’international, avec en point d’orgue le sacre continental des Lions en 2022 et leur participation honorable à la Coupe du monde.



Face aux critiques, notamment celles portant sur une supposée opacité dans la gestion des ressources de la fédération, le maire de Gorée se veut rassurant : « Il n’y a pas de problème d’argent à la fédération », a-t-il affirmé. Mieux, il dit quitter la présidence, le moment venu, « sans avoir volé un seul sou du football sénégalais », un message fort destiné à ses détracteurs.



Pour dissiper toute zone d’ombre autour de la gestion de la FSF, Me Augustin Senghor lance un défi aux autres prétendants au fauteuil : un débat public entre tous les candidats avant l’Assemblée générale. Une manière pour lui de prouver sa transparence, mais aussi d’élever le niveau du débat autour des véritables enjeux du football sénégalais.



Cette sortie médiatique vient relancer la campagne électorale au sein de la FSF, dans un contexte marqué par des rivalités de plus en plus ouvertes entre les différentes tendances. Reste à savoir si les autres candidats relèveront le gant lancé par l’actuel président, qui entend quitter la scène en ayant « parachevé l’œuvre », ou s’il réussira à convaincre les délégués de lui accorder un dernier mandat pour « transmettre un football viable ».