Élections au Botswana : ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi à Gaborone et dans le reste du pays. Un million d’électeurs sont attendus aux urnes, dans le cadre des élections générales.



Pour ces élections législatives, le parti au pouvoir, le BDP, qui dirige le pays depuis l’indépendance en 1966, tentera de s’imposer. La formation politique part grande favorite.



Face au candidat du pouvoir, Mokgweetsi Masisi, qui brigue un second et dernier mandat, trois candidats de l’opposition : Duma Boko, du parti Umbrella for Democratic Change, Dumelang Saleshando, du Botswana Congress Party, et Mephato Reatile, du Botswana Patriotic Front.



Pour rappel, au Botswana, les électeurs élisent les membres du Parlement, qui sont ensuite chargés de désigner le président de la République.