Élections aux États-Unis : début du vote anticipé dans l'Arizona

Dans l'Arizona, État-clé pour la présidentielle américaine, on vote déjà pour départager Donald Trump et Kamala Harris. Les habitants de Phoenix ont commencé à voter par anticipation sur le campus de L'université de l'Arizona.



Dans cette élection comme dans toutes les autres, l’issue du scrutin est indécise. "Je suis absolument pétrifiée à l'idée que Kamala Harris soit présidente parce que je n'aime pas sa politique" affirme Carol Keane, électrice de Phoenix.



Cet État du sud des États-Unis, frontalier du Mexique, fait partie d'une poignée d'États clés et contrôle 11 votes électoraux.



Ce « swing state », peut basculer du côté démocrate ou républicain selon les élections.



"J'ai donc voté pour Kamala. Il y a de nombreuses raisons personnelles qui font que je ne suis pas d'accord avec Trump. Et je le fais parce que je suis une personne de couleur, par ce que je suis en faveur des droits reproductifs. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Il y a beaucoup de choses personnelles que je ne devrais pas vraiment dire devant la caméra, mais oui, je suis démocrate, donc j'ai voté pour Kamala." explique Arianna Welker, jeune électrice de Phoenix.



Le système électoral américain reconnaît le vote par anticipation et le vote par correspondance, deux modalités qui permettent à certains électeurs de voter avant le 5 novembre.



C'est un scrutin indirect ou les électeurs votent pour 538 grands électeurs, c'est à ce collège électoral que revient la tâche d’élire le ou la prochaine locataire de la Maison-Blanche.