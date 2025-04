Élections des représentants des étudiants à l’UCAD : le Recteur appelle les coalitions à un comportement exemplaire

À l'occasion des prochaines élections des représentants des étudiants dans les différentes facultés de l'Université, le Rectorat salue l'engagement des étudiantes et étudiants dans la vie universitaire.



Dans un communiqué publié ce samedi 19 avril, le Recteur et Président du Conseil Académique de l’UCAD, Pr Alioune Badara Kandji souligne que ce « moment démocratique doit se dérouler dans un climat serein, marqué par le respect mutuel, la responsabilité et la maturité ».



Selon lui, toutes les « coalitions en lice sont appelées à faire preuve d'un comportement exemplaire, à éviter toute forme de provocation et à privilégier le dialogue ainsi que le débat d'idées ».



D’après le Pr Kandji, la campagne électorale et le scrutin doivent strictement respecter le règlement intérieur de l'UCAD ainsi que les lois et règlements en vigueur.



À ce titre, il indique



• Seuls les étudiants régulièrement inscrits sont habilités à participer au processus, en tant qu'électeurs ou candidats.

• Toute participation de personnes non autorisées aux activités liées à la campagne électorale constitue une infraction grave et sera immédiatement signalée aux autorités compétentes.

• Toute activité organisée dans le cadre de la campagne doit être déclarée aux autorités universitaires au moins 24 heures avant sa tenue.

• Toute forme de violence, d'intimidation ou de trouble, notamment dans les campus, fera l'objet de sanctions disciplinaires.



Pour le Recteur, l'UCAD demeure un espace de savoir, de liberté, de tolérance et de responsabilité.



« Il nous appartient à tous de préserver ce cadre en favorisant une expression démocratique exemplaire », a exhorté le Président du Conseil Académique de l’UCAD.