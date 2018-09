Elections en Mauritanie: l'opposition met la pression sur la Céni

En Mauritanie, l’attente des résultats des élections législatives, régionales et locales du samedi 1er septembre se prolonge et la pression s’accentue sur la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Le 4 août au soir, les leaders de l’opposition sont allés à la rencontre du président de la Céni pour dénoncer les fraudes et tentatives de manipulations des chiffres au profit du parti au pouvoir et l’intrusion de l’administration dans le processus électoral.

Destiné à la Commission électorale nationale indépendante (Céni), un message de protestation et de colère a été porté par les dirigeants des quinze principales formations de l’opposition mauritanienne, dont maître Mahfoudh Ould Bettah, président du parti de la Convergence démocratique nationale.