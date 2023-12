Élections en RDC: des responsables de la Cenco, de l'ECC et de la Céni disent avoir des résultats «convergents»

En RDC, la grande annonce est prévue ce dimanche 31 décembre : le pays saura en effet le nom de son prochain président pour les cinq années à venir. La semaine dernière, les Congolais étaient appelés aux urnes pour élire des élections générales : la présidentielle, mais aussi des législatives, des provinciales et des municipales partielles.



Dimanche, ce ne seront que les résultats provisoires globaux pour la magistrature suprême qui seront annoncés par la Commission électorale nationale indépendante (Céni) du centre Bosolo. Ce samedi, des responsables de la mission d’observation électorale de l'Église catholique, Cenco, et de l'Église protestante, ECC, ont rencontré le président de la Commission électorale, Denis Kadima. Ils ont publié un rapport préliminaire il y a deux jours et sont venus discuter de leurs recommandations, a expliqué à la sortie de l’entretien, Denis Kadima, le président de la Commission électorale.