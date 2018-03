Elections générales en Sierra Leone: vers un second tour pour la présidentielle

Selon les derniers chiffres publiés par la Commission électorale, c'est le candidat de l'APC (All people's Congress) – le parti au pouvoir – Samura Kamara qui arrive en tête de l'élection présidentielle avec 43,3% des suffrages. Il est talonné par Julius Maada BIo du SLPP (The Sierra Leone people's party) – principal parti d'opposition – qui a gouverné le pays à la fin de la guerre civile. Mais seules 3 830 voix les séparent.



Loin derrière arrivent Kandeh Yumkella, un dissident du SLPP, avec 6,7 % et l'ancien vice-président Samuel Sam Sumana du C4C, avec 3,4%. L'issue du scrutin pourrait donc être entre leurs mains. A moins que l'un des deux premiers candidats ne dépasse les 55% dans les résultats définitifs.



En tout cas, le bipartisme reste bien implanté en Sierra Leone. Et ce depuis l'indépendance. Reste à voir si les résultats des législatives et des communales sont en mesure de changer la donne. Il ne s'agit que de résultats partiels. Les chiffres définitifs seront annoncés « dès que possible », assure la Commission électorale.