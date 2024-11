Élections législatives : Pastef battu à Matam, Goudiry, Ranérou et Fatick commune

La proclamation des premiers résultats des élections législatives du 17 novembre 2024 a mis en lumière une large victoire du Pastef/Les Patriotes dans de nombreuses régions du Sénégal, mais certaines informations révélées par les commissions de recensement ont également révélé des surprises, avec des défaites notables dans certains départements, où d'autres formations politiques, notamment Takku Wallu Sénégal, ont remporté des sièges.



Dans le département de Goudiry, situé dans la région de Tambacounda, le Pastef a été battu par la coalition Takku Wallu Sénégal. Sur 48 425 inscrits et 23 433 votants, le Pastef a obtenu 7 457 voix, arrivant ainsi en deuxième place derrière Takku Wallu qui a remporté 10 616 voix. La coalition Jamm ak Njariñ de l'ex-Premier ministre Amadou Ba a recueilli 2 286 voix, occupant la troisième position.



La défaite du Pastef dans cette localité, où il est arrivé en deuxième place, peut être attribuée à une mobilisation plus efficace de l'opposition, notamment grâce à Takku Wallu Sénégal, dont les résultats suggèrent une préférence marquée dans certaines zones rurales ou urbaines de ce département. Bien que le Pastef ait conservé une présence significative, ce revers montre qu’il ne domine pas partout, et que ses adversaires restent compétitifs.



Dans le département de Ranérou, la coalition Takku Wallu Sénégal a également remporté la majorité des voix, totalisant 8 289 voix, contre 5 550 voix pour le Pastef, qui est arrivé en deuxième place. Le reste des voix s'est dispersé, avec Jamm ak Njariñ récoltant 1 556 voix.



À Ranérou, l'avance de Takku Wallu Sénégal indique un rejet ou une résistance locale face aux politiques du Pastef, malgré sa popularité générale dans d'autres régions. Ce département semble être un bastion de l'opposition, ce qui pourrait signaler des divergences politiques régionales influençant les résultats.



Les résultats à Matam et Fatick commune, deux autres départements stratégiques, ont également vu Takku Wallu Sénégal écraser le Pastef.



Malgré ces défaites ponctuelles dans certains départements comme Goudiry, Ranérou, Matam et Fatick, le Pastef/Les Patriotes reste largement dominant à l’échelle nationale. Le parti semble s'imposer dans presque tous les bureaux de vote à travers le pays, avec des résultats favorables dans les centres urbains et d'autres départements où la mobilisation a été plus forte. Selon les résultats préliminaires, le Pastef semble sur le point d'obtenir une majorité absolue au Parlement, consolidant ainsi son pouvoir et sa légitimité à l'échelle nationale.



La large victoire du Pastef à l’échelle nationale ne masque pas les réalités locales complexes. Bien que le parti semble sur le point d’obtenir une majorité absolue au Parlement, des revers dans des départements comme Goudiry, Ranérou, Matam, et Fatick commune soulignent la résilience de l’opposition, notamment la coalition Takku Wallu Sénégal, qui parvient à conserver une base électorale solide dans certaines zones.