Élections législatives : Seules 3 listes ont démarré la campagne à Bignona ce dimanche

La campagne électorale en vue des élections législatives du 17 novembre prochaines a officiellement démarré ce dimanche 27 octobre 2024. À Bignona (Sud) parmi les 41 listes enregistrées, seules le Pastef, Jamm Ak Njariñ et Takku Wallu Sénégal ont entamé leur campagne.



Rappelons que l’enseignant Bakary Diédhiou, et Ousmane Sonko Diédhiou, la première adjointe du maire de Bignona, sont investis par Pastef pour les deux sièges du département de Bignona à l’Assemblée nationale.



Pour la coalition Jamm Ak Njariñ c’est l’enseignant El Hadj Sonko et Siré Diédhiou, une autre enseignante, qui sont investis.

La coalition Takku Wallu Sénégal est représentée à Bignona par l’enseignant et conseiller départemental Lansana Goudiaby et de Gnimassata Djiba, une employée de La Poste.