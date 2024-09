Elections législatives : quand le Pastef rame à contre courant de ses anciens alliés

"Tout ce que raconte le petit maure au dehors, il l'a appris sous la tente", dit l'adage. Ainsi dit, le poste de Khadija Mahécor Diouf en dit long sur le raisonnement collectif qui règne au sein du Pastef. Le message de madame Diouf ne laisse le choix à aucun membre de la coalition sachant lire entre les lignes. "Moi, Khadija Mahécor Diouf je déplore avec la plus grande énergie les leaders de mouvements et de partis politiques qui n'ont ni légitimité ni poids sur le terrain qui établissent des alliances au sommet, écartant ainsi ceux qui travaillent réellement pour se positionner. Il est inacceptable que ces leaders, déconnectés des réalités locales accèdent à des postes au détriment de nos militants dévoués. Nous devons résister à cette dynamique et affirmer notre droit à une représentation authentique. Osons le dire Jub Jubal Jubanti", c'est en substance le message de Khadija Mahécor Diouf adressé à leurs anciens alliés.

Le parti arrivé au pouvoir au soir du 24 mars 2024 a décidé de rompre les amarres avec ses alliés. En somme, le Pastef va faire cavalier seul aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Et le brouhaha et les tergiversations sont perceptibles. Du haut de l'estrade de l'ancienne coalition DiomayePrésident, un cratère est en train de prendre naissance.



Dans la clameur des anciens coalisés, comme un soprano, Charles Emile Abdou Ciss a tenu à se faire entendre. Le haut fonctionnaire s'est fendu d'un "pamphlet" pour fustiger les agissements de ses anciens compagnons. Dans sa lettre adressée aux Sénégalais, monsieur Ciss campe d'emblée le décor. "Chers compatriotes faisant suite à la décision de Ousmane Sonko de proposer une seule liste avec PASTEF pour les législatives et de coopter certains leaders de la coalition Diomaye Président, je voudrais rejeter cette offre et décliner tout choix sur ma personne pour figurer dans une liste de PASTEF" a fait savoir monsieur Ciss.



Outre, monsieur Ciss, maître Moussa Diop, leader du Parti And Goryi annoncé depuis hier par certains médias comme démissionnaire de la Coalition DiomayePrésident l'avocat a apporté un démenti à cette information par un poste sur sa page facebook. "J'apprends ce jour dans la presse que j'aurais démissionné de la Coalition Diomaye Président. Je tiens à démentir formellement cette fausse information", a écrit me Moussa Diop.



L'ancien directeur de la société Dakar Dem Dikk a, également, apporté des précisions. Par les propos suivants, renseigne la robe noire, "la vérité est la suivante: Ousmane Sonko nous a conviés hier à une rencontre suite à ma demande d'explications jeudi sur la Rts. Il nous a tous fait comprendre qu'il avait décidé d'aller aux élections Législatives du 17 novembre 2024 avec son parti le Pastef en estimant que la Coalition Diomaye Président était périmée par son objet ( confirmation du député Ayib Daffé). Le parti And Goryi que je dirige a alors décidé de déposer ses listes face à ce manque de considération des alliés".



Autant dire que la messe est, donc, dite. Le Pastef ira seul aux élections législatives. Les propos de Khadija Mahécor Diouf sont d'autant plus édifiants que la césure va davantage se creuser à mesure qu'approche le soir du 17 novembre 2024.