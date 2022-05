Elections libres et transparentes : le Sénégal et les Etats Unis lancent officiellement le programme « Nietti Elections »

En prélude des élections législatives de juillet 2022, le Ministre de l’Intérieur et le gouvernement américain, à travers l'USAID, ont lancé le programme dénommé "Nietti Elections". La conférence de lancement a pour thème : "Quelles stratégies adopter pour des élections législatives transparentes et apaisées ?"



« Ce partenariat se manifeste par une collaboration multiforme avec les différents acteurs du processus électoral à savoir les formations politiques, l’administration électorale, la CENA et la société civile », a déclaré le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, ajoutant qu'il a été déjà expérimenté avec la société civile dans le cadre du programme « Sunu élections » mais aussi avec la Direction générale des élections dans le cadre de l’évaluation du processus électoral par des experts choisis par l’USAID.



« C’est donc dans cette dynamique que ce programme « Nietti élections » est né avec la même philosophie, c’est-à-dire, appuyée avec l’éducation civique, la formation des acteurs et la communication sur le processus électoral », a-t-il ajouté.



De son côté, l’Ambassadeur des Etats-Unis salue la démocratie sénégalaise et compte accompagner le Sénégal durant les prochaines élections. « Nous sommes fiers de soutenir cette vibrante démocratie sénégalaise à travers le projet « Nietti Elections » de l’USAID, qui a accompagné les élections locales de janvier et fera de même pour les élections législatives de juillet et l’élection présidentielle de 2022 », a dit Michael Raynor.



Selon lui, « Nietti Elections » fournira une assistance technique aux organes de gestion des élections du Sénégal. « Elle renforcera le dialogue entre la société civile, les partis politiques, et le gouvernement du Sénégal. Elle mènera une éducation civique et électorale ciblant les personnes handicapées, les femmes, les jeunes, et les primo-votant », a-t-il fait savoir.



Le président du Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections (COSCE), a dans son discours, magnifié le rôle de la société civile. « La société civile a fini par s’imposer comme élément de régulation dans l’échiquier politique et comme garant de la paix civile et de la négociation sociale en jouant un rôle de veille et d’alerte de force de proposition », a indiqué Professeur Babacar Gueye.



Et d’ajouter : « L’élection présidentielle de 2012 et les élections territoriales 2022, en passant par les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019, qui ont permis de se distinguer dans la sensibilisation, l’éducation des citoyens et l’observation du scrutin, mais aussi dans la médiation des acteurs du processus électoral ».



La cérémonie de lancement a vu la participation des acteurs politiques, des universitaires, des membres de la société civile, le corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers, les membres du Gouvernement, ainsi que des jeunes et des femmes toutes tendances confondues.