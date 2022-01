Elections locales: Matar Ba gagne à Fatick

A Fatick commune, la coalition Bennoo bokk yakaar a remporté le scrutin. Mais, le maire sortant Matar Bâ a gagné d'une courte victoire sur ses adversaires. La coalition Benno bokk yakaar a perdu deux centres de vote entiers sur les six que compte la commune de Fatick.



Et, même dans les centres de vote qu'elle a gagné, la coalition présidentielle n'a pas enregistré de grands scores devant son principal adversaire, la coalition «And Nawle Suxali Sunu Gox», une liste dissidente dirigée par Mamadou Camara. A l'école élémentaire Amadou Daly Faye, deuxième plus grand centre de vote de la commune, Bby a gagné 6 bureaux de vote sur les 8.