Elections locales: Talla Sylla compte briguer un second mandat à la mairie de Thiès

Talla Sylla compte briguer à nouveau le suffrage des Thiessois lors des prochaines élections locales. Pour lui, c'est la suite logique des choses. « Moi je suis au service de Thiès, avant d'être maire. J'étais au service des Thièssois et des Thièssoises le savent. J'entends poursuivre mon action auprès des Thièssois. Et bien entendu, je suis candidat pour poursuivre le travail à la mairie de Thiès. Mais dans des conditions beaucoup plus sereines », a-t-il déclaré dans les ondes de la Rfm.



Maire de Thiès depuis l'élection de juin 2014, Talla Sylla propose la refonte du mode scrutin local. « il faut élire les maires au suffrage direct. Ça permet aux populations de savoir pour qui elles votent. L’électeur a besoin de savoir qui est devant lui, c’est ça le mandat en réalité. Après, les électeurs eux-mêmes pourront élire les conseillers, au niveau de chaque quartier », a-t-il soutenu pour assurer une bonne représentation et d’éviter que les conseillers ne fonctionnent sur des bases partisanes ou politiques.