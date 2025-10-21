Électrification rurale : Thierno Alassane Sall annonce une tournée de contrôle du projet ASER-AEE Power EPC

Le député Thierno Alassane Sall a annoncé le lancement d’une tournée de terrain dans les départements de Kébémer et de Louga, prévue le jeudi 23 octobre pour une durée de quatre (4) jours, afin de suivre la mise en œuvre du projet d’électrification rurale ASER-AEE Power EPC.



L’objectif de cette visite est de « vérifier concrètement les taux de réalisation », la matérialité des chantiers en cours, ainsi que la « disponibilité des équipements installés. » Le projet, confié à AEE Power EPC, prévoit une couverture étendue des villages des régions de Louga et de Saint-Louis, d’où le choix de ces départements pour la première étape de la tournée de contrôle.



Pour rappel, l’avance de démarrage du projet, estimée à 37 milliards de francs CFA, devait permettre l’électrification de plus de 500 villages.



Le député Thierno Alassane Sall invite la presse nationale à suivre cette tournée, afin d’assurer une couverture transparente de l’état d’avancement des travaux et de la concrétisation de ce programme d’électrification rurale.