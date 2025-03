Électrification rurale : le département de Mbacké dans l’oubli, la députée Sokhna Khady Sow interpelle le ministre de l’Énergie

Alors que le Sénégal avance à grands pas dans son programme d’électrification rurale, avec 7 000 villages déjà raccordés et 5 600 autres en cours de l’être, le département de Mbacké, dans la région de Diourbel, semble être à la traîne. C’est ce qu’a dénoncé ce vendredi 7 mars 2025 l’honorable députée Sokhna Khady Sow, dans une question écrite adressée au ministre de l’Énergie.



« Monsieur le ministre, en ma qualité de représentante du peuple et plus particulièrement celui du département de Mbacké, je vous écris aujourd’hui au sujet du projet d’électrification des villages », a déclaré la parlementaire. Elle souligne que Mbacké figure parmi les départements comptant le plus grand nombre de localités encore plongées dans le noir.



Selon les chiffres communiqués par le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), près de 7 000 villages ont déjà été électrifiés à travers le pays, tandis que 5 600 autres sont en cours de raccordement. Mais qu’en est-il pour Mbacké ? « Je voulais attirer votre attention sur la situation de ce département pour qu’il puisse bénéficier au maximum des projets d’électrification », a insisté Sokhna Khady Sow.