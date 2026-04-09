Officiel : Aliou Cissé est le nouveau sélectionneur de l’Angola

L’entraîneur sénégalais Aliou Cissé, est le nouveau sélectionneur de l’Angola pour deux ans, avec une année supplémentaire en option.



Un nouveau défi s’ouvre pour le vainqueur de la CAN 2022 avec le Sénégal.



Avec cette nomination, l’Angola ouvre une nouvelle ère et affiche clairement ses ambitions sur la scène du football africain.