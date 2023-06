Elim CAN 2023 : la Guinée qualifiée sans jouer

La 15e équipe qualifiée (sur 24) pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire est connue. Six jours après sa défaite contre l’Egypte (1-2), la Guinée a validé son billet sans jouer. Explications.



En effet, l’autre match comptant pour la 5e journée du groupe D des qualifications se disputait ce mardi entre l’Ethiopie et le Malawi, à Maputo, au Mozambique. Celui-ci s’est soldé par un 0-0 fatal pour les Malawites, 8es de finaliste de la précédente édition, qui rejoignent ainsi l’Ethiopie parmi les éliminés.



Les deux sélections comptent seulement 4 points au compteur, soit 5 de moins que la Guinée, deuxième de la poule avec 9 unités au compteur.



Quel que soit le résultat de Malawi-Guinée lors de la dernière journée en septembre, le Syli National ne peut donc plus être rejoint. Il est donc qualifié et assuré d’accompagner l’Egypte, qui a validé son billet mercredi dernier.



Afrik Foot