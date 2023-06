Elim CAN 2023 : la Mauritanie fait un pas vers la qualification, le Burundi s’offre une finale contre le Cameroun

Grâce à son carton contre le Soudan (3-0) mardi à Agadir au Maroc, la Mauritanie se hisse en tête du groupe I des éliminatoires de la CAN 2023 à l'issue de la 5e journée des qualifications. Pour la dernière journée, la Mauritanie, qui accueille le Gabon (3e avec 7 points), n'aura besoin que d'un petit point pour valider sa qualification à la CAN.



Forts de ce carton, les hommes d'Amir Abdou virent en tête de la poule en doublant la RD Congo et le Gabon. Un match nul à domicile contre le Gabon leur suffira en septembre lors de la dernière journée pour se qualifier pour une troisième CAN consécutive.



La course à la qualification s’annonce disputée jusqu’au bout dans le groupe C des éliminatoires de la CAN 2023. En s’imposant face à la Namibie (3-2) mardi lors de la 5e et avant-dernière journée, le Burundi a en effet tout relancé.



Le Burundi a tenu bon et s’est offert une finale à disputer face au Cameroun lors de la dernière journée, en septembre, à l’extérieur. Le vainqueur de ce match validera en effet son billet pour la phase finale, tandis que le perdant sera éliminé.



En cas de match nul, ce sera plus compliqué en revanche et il faudrait sortir les calculatrices puisque les trois équipes de la poule se retrouveraient toutes à égalité avec 5 points et une différence de buts identique (0).



La pression sera donc grande sur les « Lions » Indomptables, qui possèdent en plus la pire attaque de la poule avec seulement 3 buts marqués contre 4 pour le Burundi et 6 pour la Namibie.





Résultats 5e journée



Groupe C



Burundi – Namibie 3-2



Groupe D



Éthiopie – Malawi 0-0



Groupe I



Soudan – Mauritanie 3-0