Elimination de Génération Foot et Casa Sports en compétitions africaines : Mady Touré exige un diagnostic du football local

Le président de l’académie Génération Foot, Mady Touré dit être déçu après l’élimination de Génération Foot en Ligue des champions et de Casa Sports en Coupe CAF. Il demande un diagnostic du football local.



« L’équipe était nerveuse en première mi-temps, c’est pourquoi, qu’elle a encaissé ce but matinal. En seconde période les coachs ont pu apporter des corrections. Ce qui a porté ses fruits. Les joueurs ont égalisé avant de prendre l’avantage quelques minutes plus tard. Toutefois, ils ont manqué ce truc pour tuer le match parce qu’il y’a de la place et ils ont enchaîné les bonnes occasions. Cela peut se comprendre, ils sont jeunes, ils manquent d’expérience. C’est vraiment une très grande déception. Il faut maintenant qu’on continue le travail à ce sens pour nous améliorer. Les joueurs ont manqué de réalisme », a-expliqué Mady Touré, président de Génération Foot.





Le patron des grenats d’ajouter : « J’insiste pour qu’on puisse commencer le championnat à temps et le finir tôt. On a terminé le championnat il y a trois semaines et nous avons enchaîné pour la Ligue des champions. On n’a même eu le temps de confectionner la liste des 40 joueurs. On doit s’asseoir autour d’un table et diagnostiquer notre football local pour avoir une bonne organisation à travers un football fort ».



Selon Mady Touré, « c’est une déception de ne pas franchir le premier tour, pour Génération Foot et Casa Sports ».