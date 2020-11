Eliminatoires Afrobasket 2021: Boniface réduit sa liste à 14 joueurs, Gorgui Sy absent

Près de trois semaines après avoir dévoilé sa première liste, Boniface Ndong a réduit considérablement cette liste de 25 présélectionnés qui est finalement passée à 14. L’assistant-coach des Denver Nuggets (Nba) a fait appel à trois meneurs, un arrière, cinq ailiers, deux ailiers forts et trois pivots. Boniface Ndong a fait le mix entre cadres comme Mouhamed Faye, Maurice Ndour, Youssoupha Ndoye ou encore Louis Adams et nouvelles têtes telles qu’Amar Sylla, Assane Sy, Mbaye Ndiaye, Pape Malick Dime pour ne citer que ceux-là.



Les joueurs NBA, Gorgui Sy Dieng, Tacko Fall et Georges Niang, ne seront cependant pas de la bataille de Kigali. Leurs absences pourraient s’expliquer par le fait qu’avec la reprise des entrainements des franchises prévue le 1er décembre pour un début de saison fixée au 22 décembre, leur libération allait être trop juste d’autant plus que les joueurs seront soumis à une batterie de tests et autres mesures. Thierno Niang est le seul recalé parmi les quatre joueurs locaux initialement présélectionnés en attendant la liste définitive. Une liste des 12 joueurs qui prendront part à cette fenêtre de Kigali qui « sera publiée ultérieurement, en raison du protocole sanitaire de la FIBA lié au test Covid » comme indiqué dans le communiqué de la Fsbb.



Pour rappel, vingt équipes participeront à cette deuxième phase des qualifications pour le FIBA AfroBasket 2021. Ces équipes ont été réparties en cinq groupes de quatre. Dans chaque groupe, les équipes disputeront deux tournois qui se dérouleront en deux fenêtres internationales. Les trois meilleures équipes de chaque groupe à l’issue des éliminatoires se qualifieront automatiquement pour le FIBA AfroBasket 2021 qui aura lieu au Rwanda. Logé dans le groupe B, le Sénégal affrontera le Kenya pour son entrée en lice, le 25 novembre, avant d’en découdre avec le Mozambique le lendemain 26 novembre. Les « Lions » boucleront cette première fenêtre par un choc contre l’Angola, le 27 novembre.



Liste des 14 joueurs sélectionnés :

Meneurs : Clevin Hannah (BC Morrabanc Andorra, Espagne), Alkaly Ndour (AS Douanes, Sénégal), Assane Sy (Bandol BC, France)

Arrière : Louis Adams (AS Douanes, Sénégal)

Ailiers : Makhtar Gueye (California Baptist’s University, USA), Mbaye Ndiaye (Ada Blois, France), Mouhamed Faye (Promethéas Patras, Grece), Amar Sylla (Filou Ostende, Belgique), Pape Moustapha Diop (DUC, Sénégal)

Ailiers Forts : Maurice Ndour (Rytas Vilnus, Lituanie), Ibrahima Fall Faye (Giants Antwerp, Belgique)

Pivots : Youssouph Ndoye (Real Betis Seville, Espagne), Pape Abdou Badji (Okapi Astar, Belgique), Pape Malick Dime (BC Morrabanc Andorra, Espagne).



