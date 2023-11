Éliminatoires Afrobasket masculin 2025 : le Sénégal dans la Poule C avec le Cameroun, le Rwanda…

La FIBA a effectué le vendredi 24 novembre 2023, le tirage au sort des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2025. Le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Cameroun, le Rwanda et le vainqueur des Zones 3 et 4.



Le groupe C du Sénégal démarre la première fenêtre des éliminatoires en novembre 2024, de même que les groupe A et D. Les poules B, D et E vont entrer en lice au mois de février 2024.



Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifient directement pour la phase finale, dont le pays hôte n’est pas encore connu.